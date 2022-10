Pesca: in Toscana 25 impianti acquacoltura, sostenibilità e produzione in crescita

Orate, spigole, trote e cozze: è in salute il pesce made in Tuscany. Sono venticinque gli impianti di acquacoltura, fra Garfagnana e Lunigiana, Casentino (specie acqua dolce), Orbetello (spigole e orate in allevamenti in laguna), e costa livornese, con impianti sia a terra sia off-shore (maricoltura) con realtà in forte crescita (impianti a Capraia e nel golfo di Follonica), così come la miticoltura con due impianti operativi nel golfo di Follonica.

Con una produzione toscana annua proveniente da impianti a terra (fra impianti di acqua dolce e acqua salata) di 4mila tonnellate di pesce, mentre con lo sviluppo dell’off-shore la produzione può considerarsi raddoppiata. Importante anche la pesca in mare, con la presenza di 570 battelli (dato 2020) che valgono il 4,8 del totale nazionale.

E’ questa in sintesi la fotografia emersa oggi a Firenze al convegno “Pesca e acquacoltura risorse da valorizzare” organizzato da PescAgri, Associazione Pescatori Italiani promossa da Cia-Agricoltori Italiani – in collaborazione con Cia Toscana. Fra gli interventi quello della vicepresidente e assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi, del presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo e del presidente della Commissione aree interne del Consiglio regionale Marco Niccolai.

Durante l’appuntamento fiorentino la presentazione di "PescAgri che vogliamo!”, roadmap organizzata da PescAgri, l’associazione dei pescatori Italiani, promossa da Cia-Agricoltori Italiani per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'acquacoltura e della pesca artigianale. Un settore in forte espansione in Toscana quello dell’acquacoltura, e con prodotti ittici apprezzati sui mercati: per il pesce toscano il mercato di riferimento è in primis quello nazionale della grande distribuzione organizzata.

Obiettivo di PescAgri - nata nel 2020, rappresenta oggi già oltre cento aziende, ed è presente in Veneto, Emilia Romagna, Campania, Puglia e da oggi anche in Toscana - è quello di aumentare l’autosufficienza alimentare, utilizzando meglio i fondi Ue per sviluppare l’allevamento ittico sostenibile e renderlo competitivo, così da ridurre le importazioni di pesce dall’estero che coprono l’80% della domanda dei consumatori italiani.

Anche in Italia il comparto è sempre più in crescita, con un giro d’affari di 510 milioni di euro (suddivisi in 295 milioni per piscicoltura e 215 per la molluschicoltura) e 900 aziende su tutto il territorio. La produzione è di circa 165.000 tonnellate di trenta specie diverse di pesce. Fra gli interventi della tavola rotonda dedicata all’acquacoltura in Toscana, moderata da Giordano Pascucci, direttore Cia Toscana, quello di Giovanni Maria Guarnieri Regione Toscana; Giuliana Parisi Ordinario Acquacoltura Università di Firenze; Pierpaolo Gibertoni, ittiologo; e Carlo Chiostri, Accademia dei Georgofili.