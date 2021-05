Pescara, bimbo di 2 anni annega nella piscina di casa

Un bambino di 2 anni è annegato nella piscina della villetta dove abitava. E' successo intorno alle 20 di ieri in via Maddalena, a Città Sant'Angelo, a Pescara. A chiamare il 112 sono stati proprio i genitori che, dopo averlo perso di vista pochi attimi, sono corsi a cercarlo trovandolo ormai senza vita nella piscina.

Inutili i tentativi di soccorrerlo prestati per primi dalla mamma e dal papà. Sul posto i carabinieri non hanno potuto che constatare il decesso. Ulteriori accertamenti sono in corso ma, dai rilievi effettuati, sembrerebbe trattarsi di una disgrazia.

(di Silvia Mancinelli)