Peugeot Panoramic i-Cockpit: debutterà sulla futura 3008

Peugeot Panoramic i-Cockpit è la nuova strumentazione che debutterà sulla futura 3008.

Sarà presente sul nuovissimo SUV fastback a propulsione completamente elettrica, la nuova 3008 arriverà il prossimo mese di settembre, nell’attesa Peugeot svela il Panoramic i-Cockpit.

Schermo panoramico curvo ad alta definizione da 21 pollici che si estende dall’estremità sinistra della plancia fino alla console centrale, l’inedita strumentazione sembra galleggiare grazie anche alla speciale illuminazione ambientale a LED posta sotto lo schermo.

Il display è orientato verso il guidatore, ma è perfettamente visibile al passeggero.

Peugeot Panoramic i-Cockpit: definizione ed ergonomia

Dimensioni fuori dal comune per una resa eccellente, le due funzioni chiave sono racchiuse:

● sul lato sinistro è presente il quadro strumenti che raggruppa oltre al volante compatto, tutte le informazioni di guida (velocità, flusso energia, sistemi di assistenza alla guida, indicatori di potenza)

● sul lato destro, al centro della plancia, vengono ospitate le funzioni relative all’impianto di climatizzazione, multimediale, connettività.

Tramite gli i-Toggles è possibile configurare fino a 10 funzioni preferite, per un accesso rapido, mentre il volante, sempre di dimensioni compatte, ha la parte centrale ridisegnata che richiama nello stile quello di uno schermo, nuove anche le razze.

Anteprima assoluta sul Panoramic Peugeot i-cockpit è il devioluci dietro al volante, dalle dimensioni compatte e dal look elegante.

Sulla nuova Peugeot 3008 saranno presenti anche delle illuminazioni ambientali che si estenderanno per tutta la larghezza della plancia arrivando a “rivestire” i pannelli delle porte, una luce che si riflette su di un rivestimento in vero alluminio, personalizzabile in otto colori diversi.