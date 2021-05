Pfizer, "entro novembre vaccino per neonati e fino a 11 anni"

"A marzo sono partite le sperimentazioni sulle età comprese tra i sei mesi e gli 11 anni. Dovremmo arrivare all'autorizzazione tra settembre e novembre". Lo ha annunciato ai microfoni di Sky Tg24 Valentina Marino, direttore medico di Pfizer Italia parlando del vaccino anti-Covid per i più piccoli.

Al momento in Italia il farmaco Pfizer-BioNtech può essere inoculato dai 16 anni in su, ma "lo scorso 30 aprile - ha ricordato Marino - abbiamo inviato richiesta all'Ema per somministrare il nostro vaccino anche alla fascia d'età 12-15 anni. Stiamo aspettando i risultati, dovrebbero arrivare tra quattro settimane".