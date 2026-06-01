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La Repubblica compie 80 anni, Mattarella: "Il 2 giugno svolta e base per un nuovo patto civile"

Il messaggio che il Capo dello Stato ha inviato ai prefetti per la Festa della Repubblica

Sergio Mattarella - Ipa
Sergio Mattarella - Ipa
01 giugno 2026 | 10.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

"Il 2 giugno 1946, il voto del popolo italiano segnò - dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di Liberazione - una svolta nella storia del Paese, ponendo le basi per edificare, sulle solide fondamenta della Costituzione, un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da una intensa sete di pace", lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato ai prefetti per la Festa della Repubblica. "La Repubblica - si legge - nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi, per la scelta dell’ordinamento dello Stato e l’elezione dell’Assemblea costituente".

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"Ne furono protagoniste, in particolare, le donne, chiamate per la prima volta alle urne nella storia d’Italia, per le elezioni amministrative nel corso di quell’anno e per le consultazioni del 2 giugno. In tale occasione, in un delicato momento di transizione, il libero esercizio del voto - ricorda il Capo dello Stato - fu di nuovo garantito, ripristinando dopo anni –con l’operoso contributo delle Prefetture e delle altre istituzioni – il funzionamento della complessa macchina elettorale". "La comunità nazionale, nel fare oggi memoria di quei momenti fondativi, rinnova la sua convinta adesione agli ideali repubblicani, proiettati nell’orizzonte europeo. Lo fa richiamando i volti e la passione civile di tanti cittadini, di tante donne e uomini delle istituzioni, che generosamente, in ottant’anni di vita della Repubblica, nei ruoli e nelle circostanze più diverse, hanno contribuito al suo sviluppo, spendendosi per il bene comune, talora sino all’eroismo e al sacrificio della propria esistenza. I valori della Costituzione vivono nell’azione di quanti si pongono al servizio della collettività", scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Dignità e sicurezza lavoro fondamento convivenza"

"L’opera dei prefetti, in particolare, dispiegandosi ogni giorno nella garanzia del quadro delle libertà democratiche, promuovendo legalità e sicurezza, affrontando con tempestività il manifestarsi di situazioni di emergenza nel coordinamento delle attività delle istituzioni, dell’associazionismo, del volontariato, è preziosa per la nostra comunità, anche sul terreno dei conflitti sociali, delle situazioni di crisi, in cui siano a rischio dignità e sicurezza del lavoro, fondamento della nostra convivenza", scrive Mattarella.

"Nella vita dei cittadini e delle comunità - ricorda il Capo dello Stato - si riverberano sempre più le conseguenze delle tensioni internazionali, generando preoccupazioni e insicurezze. In questo contesto, a quanti sono alla guida dei pubblici uffici sono di grande valore, nell’esercizio dei propri mandati, capacità di ascolto, intelligente lettura delle dinamiche sociali emergenti, sensibilità per le situazioni di disagio e di maggiore fragilità, per elaborare risposte efficaci. Ne dipende il futuro del Paese"

"Sostenere la trama del tessuto sociale, intercettare –insieme alla scuola e alle altre agenzie educative – bisogni, domande, aspettative delle giovani generazioni, valorizzandone talenti e potenzialità, è fondamentale. Il dialogo, l’ascolto, la prossimità sono canoni essenziali - sottolinea ancora il Presidente della Repubblica - per interpretare ogni civica responsabilità orientata alla coesione sociale". "Consolidare l’architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando in ciascuno il senso più autentico della partecipazione democratica, è compito persistente nella vita della Repubblica. Nel rinnovare sentimenti di gratitudine per l’opera prestata, giungano ai prefetti e a tutti coloro che si adoperano per la cura dell’interesse collettivo, auguri di buon lavoro e di buona Festa della Repubblica".

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Festa della Repubblica 2 giugno sergio mattarella mattarella 2 giugno festa della repubblica
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