Ad Hammamet commemorazione 26esimo anniversario scomparsa, atteso Crosetto

La Fondazione Bettino Craxi Ets rinnova anche nel 2026 il tradizionale appuntamento con le commemorazioni per l’anniversario della scomparsa, avvenuta il 19 gennaio 2000. Le iniziative si svolgeranno nel weekend da oggi al 18 gennaio. Alle iniziative prenderanno parte centinaia di persone provenienti dall’Italia, insieme a parlamentari, amministratori e rappresentanti istituzionali. Tra questi è attesa la presenza del Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Il cuore delle celebrazioni sarà domani. Nella tarda mattinata, la comunità italiana e tunisina, con quanti sono arrivati dall’Italia, si ritroverà nel piccolo cimitero cristiano di Hammamet. Terminata la cerimonia, il corteo si sposterà nella piazzetta adiacente al cimitero, affacciata verso il mare. Qui verrà svelata una nuova targa commemorativa: un marmo bianco, su cui sarà incisa una frase evocativa dello statista, idealmente rivolta verso il mare, verso l’Italia. La giornata proseguirà poi in serata all’Hotel Bel Azur, alle 21.30, dove sarà proiettato, in anteprima internazionale, il docufilm 'Bettino oltre Craxi. Storia di un uomo'. L’opera restituisce un’immagine intima di Bettino Craxi attraverso una narrazione introspettiva costruita con materiali d’archivio, alcuni dei quali inediti, e con nuove testimonianze di personalità del mondo della cultura, dell’arte e della televisione che lo hanno conosciuto anche al di fuori degli ambiti politici e istituzionali.