circle x black
Cerca nel sito
 

Ad Hammamet commemorazione 26esimo anniversario scomparsa, atteso Crosetto

Ad Hammamet commemorazione 26esimo anniversario scomparsa, atteso Crosetto
16 gennaio 2026 | 16.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Fondazione Bettino Craxi Ets rinnova anche nel 2026 il tradizionale appuntamento con le commemorazioni per l’anniversario della scomparsa, avvenuta il 19 gennaio 2000. Le iniziative si svolgeranno nel weekend da oggi al 18 gennaio. Alle iniziative prenderanno parte centinaia di persone provenienti dall’Italia, insieme a parlamentari, amministratori e rappresentanti istituzionali. Tra questi è attesa la presenza del Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Il cuore delle celebrazioni sarà domani. Nella tarda mattinata, la comunità italiana e tunisina, con quanti sono arrivati dall’Italia, si ritroverà nel piccolo cimitero cristiano di Hammamet. Terminata la cerimonia, il corteo si sposterà nella piazzetta adiacente al cimitero, affacciata verso il mare. Qui verrà svelata una nuova targa commemorativa: un marmo bianco, su cui sarà incisa una frase evocativa dello statista, idealmente rivolta verso il mare, verso l’Italia. La giornata proseguirà poi in serata all’Hotel Bel Azur, alle 21.30, dove sarà proiettato, in anteprima internazionale, il docufilm 'Bettino oltre Craxi. Storia di un uomo'. L’opera restituisce un’immagine intima di Bettino Craxi attraverso una narrazione introspettiva costruita con materiali d’archivio, alcuni dei quali inediti, e con nuove testimonianze di personalità del mondo della cultura, dell’arte e della televisione che lo hanno conosciuto anche al di fuori degli ambiti politici e istituzionali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
craxi hammamet craxi hammamet esilio tunisia
Vedi anche
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza