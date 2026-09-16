Sarà un appuntamento di rilievo istituzionale e internazionale la quarta edizione del Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo, in programma mercoledì 14 ottobre 2026, a Roma. Tra gli ospiti attesi anche Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Informazione e all’Editoria. La sua partecipazione assume un particolare significato in una manifestazione che riconosce alla comunicazione un ruolo centrale nella costruzione di relazioni, nella conoscenza reciproca e nel rafforzamento dei legami tra i Paesi amici dell’area euro-mediterranea. Il suo impegno istituzionale nel settore dell’informazione richiama l’importanza di una comunicazione capace di favorire il dialogo, valorizzare le diverse identità culturali e sostenere la cooperazione tra popoli e istituzioni. In questa prospettiva, il Premio intende rappresentare un luogo di incontro e confronto, dove informazione, cultura ed eccellenze diventano strumenti concreti per rafforzare la fiducia e le relazioni tra le sponde del Mediterraneo.

Promosso dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, il Premio nasce con l’obiettivo di riconoscere personalità e realtà che, attraverso il proprio impegno, hanno contribuito alla crescita culturale, sociale e professionale dei Paesi dell’area euro-mediterranea. Un riconoscimento che non si limita ai risultati individuali, ma intende valorizzare anche la capacità di costruire ponti tra popoli, generazioni e culture. La manifestazione 2026 riunirà rappresentanti delle istituzioni, della diplomazia, della cultura, dello sport, dell’arte, della musica, del cinema e dell’informazione, con una partecipazione internazionale che coinvolge, tra gli altri, Italia, Spagna, Malta, Algeria, Egitto, Marocco, Tunisia, Serbia e Turchia.

"Il Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo vuole essere sempre più uno spazio di incontro, riconoscimento e responsabilità -sottolinea Dündar Keşaplı, presidente e fondatore dell’iniziativa-. In un momento storico segnato da divisioni e tensioni, crediamo sia fondamentale dare voce a chi, attraverso il talento, il lavoro e l’impegno, contribuisce a rafforzare il dialogo. La comunicazione, la cultura e lo sport possono diventare ponti autentici tra i Paesi amici del Mediterraneo. La presenza di esponenti delle istituzioni italiane e di personalità internazionali rappresenta un importante segnale di attenzione verso questo percorso".

Particolare attenzione sarà dedicata al rapporto tra sport e cultura, alla promozione dei giovani, all’inclusione sociale e al ruolo dell’informazione nella costruzione di una società più consapevole. Lo sport, in particolare, sarà raccontato come veicolo di valori, educazione e diplomazia culturale, capace di superare confini e differenze. L’edizione 2026 si svolgerà con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero per lo Sport e i Giovani, con il coinvolgimento del Comitato Unico di Garanzia del Ministero della Cultura e il supporto di realtà del mondo giornalistico e sportivo, tra cui USSI e AIPS Europe. Il Premio conferma inoltre la propria natura non lucrativa e priva di premi in denaro, mantenendo al centro il valore simbolico e culturale del riconoscimento. La cerimonia sarà anche un momento di memoria e riflessione, nel segno di quelle figure che hanno saputo lasciare un’impronta nel mondo dello sport, della cultura e della società, trasformando il successo personale in un patrimonio condiviso.