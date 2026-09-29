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Berlusconi, una maxi torta per 90 anni a Napoli: 10 chili con foto del Cav che 'pulisce' la sedia di Travaglio da Santoro

Sarà uno dei momenti clou della festa organizzata oggi da Forza Italia

La maxi torta per i 90 anni di Berlusconi - Adnkronos
La maxi torta per i 90 anni di Berlusconi - Adnkronos
29 settembre 2026 | 14.36
Vittorio Amato
LETTURA: 1 minuti

Sarà uno dei momenti clou della festa per i 90 anni di Silvio Berlusconi organizzata oggi a Napoli da Forza Italia. E' pronta la maxi torta tricolore, circa dieci chili, con in bella vista il simbolo azzurro, sormontata da una fotografia in pan di zucchero che ritrae Silvio Berlusconi mentre 'pulisce' la sedia di Marco Travaglio da Michele Santoro. Un gesto ( risale al 10 gennaio 2013 durante la puntata 'Servizio Pubblico' su La7) che ha segnato la storia delle tv nostrana e fa parte ormai dell'immaginario berlusconiano. Il dolce è stato preparato da una nota pasticceria napoletana. La torta, ricoperta di panna e farcita con crema e fragoline, sarà utilizzata per spegnere simbolicamente le candeline in omaggio al Cavaliere, in occasione della kermesse che si terrà oggi alla Mostra d'Oltremare, promossa dal presidente della commissione Affari esteri del Senato, Maurizio Gasparri e dal coordinatore regionale, Fulvio Martusciello.

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Berlusconi 90 anni torta tricolore Forza Italia
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