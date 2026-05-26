Rocco Casalino non ce la fa. L'ex portavoce di Giuseppe Conte ai tempi di palazzo Chigi, candidato con il Movimento 5 stelle al Consiglio comunale di Ceglie Messapica, paese tanto caro a lui quanto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si ferma a 246 preferenze e rimane fuori dai giochi. Al suo posto entrerà a far parte della minoranza in comune Isabella Vitale, che di preferenze nella lista 'Uniti si cambia' ne ha portato a casa 350. Casalino può consolarsi, però, con un dato importante: grazie ai 246 voti ottenuti, infatti, potrà essere candidato alle prossime elezioni politiche, europee e persino regionali per i pentastellati. La nuova regola del Movimento 5 stelle prevede che prima di poter concorrere a elezioni di rilievo maggiore sia necessario fare un passaggio a livello locale, e non importa l'effettiva elezione: serve solo che si prendano più voti della media della lista in cui ci si è presentati. E dunque: i 1022 voti totali di 'Uniti si cambia' divisi per i 16 candidati danno poco più di 63 voti utili per passare al livello successivo, e l'ex portavoce di Conte ne ha portati a casa quasi tre volte di più.

"Voglio ringraziare tutti i cegliesi e in particolar modo tutti quelli che hanno votato per la lista Movimento 5 stelle-Radici di impegno, rendendola la lista più votata del campo largo, un risultato straordinario. Voglio anche ringraziare gli altri candidati della mia lista, in particolar modo Isabella Vitale, è grazie a lei se abbiamo ottenuto questi risultati e la nostra candidata sindaca Agata Scarafilo. In particolar modo voglio dare un super ringraziamento a tutti i cegliesi che hanno votato per me, che hanno scritto proprio Rocco Casalino nella scheda elettorale portandomi a essere il secondo più votato della lista e il terzo più votato del campo largo. Considerate che sopra di me c'è una consigliera comunale e un consigliere regionale che lavorano tutto il giorno sul territorio e sono molto radicati a Ceglie Messapica. Per me è stato davvero un risultato inaspettato", dice in un video Casalino. "Voglio anche ringraziare il Movimento 5 stelle e Giuseppe Conte perché sono convinto che tutto questo affetto che mi arriva è anche grazie all'affetto che tanti italiani provano per lui. Cosa mi aspetta il futuro? Questo risultato così positivo mi motiva molto a lavorare sul territorio per far crescere sempre di più il Movimento 5 stelle, quindi a presto", avvisa Casalino.