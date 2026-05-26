La regola del Movimento prevede il passaggio per il voto locale prima di una candidatura nazionale
Rocco Casalino non ce la fa. L'ex portavoce di Giuseppe Conte ai tempi di palazzo Chigi, candidato con il Movimento 5 stelle al Consiglio comunale di Ceglie Messapica, paese tanto caro a lui quanto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si ferma a 246 preferenze e rimane fuori dai giochi. Al suo posto entrerà a far parte della minoranza in comune Isabella Vitale, che di preferenze nella lista 'Uniti si cambia' ne ha portato a casa 350. Casalino può consolarsi, però, con un dato importante: grazie ai 246 voti ottenuti, infatti, potrà essere candidato alle prossime elezioni politiche, europee e persino regionali per i pentastellati. La nuova regola del Movimento 5 stelle prevede che prima di poter concorrere a elezioni di rilievo maggiore sia necessario fare un passaggio a livello locale, e non importa l'effettiva elezione: serve solo che si prendano più voti della media della lista in cui ci si è presentati. E dunque: i 1022 voti totali di 'Uniti si cambia' divisi per i 16 candidati danno poco più di 63 voti utili per passare al livello successivo, e l'ex portavoce di Conte ne ha portati a casa quasi tre volte di più.
"Voglio ringraziare tutti i cegliesi e in particolar modo tutti quelli che hanno votato per la lista Movimento 5 stelle-Radici di impegno, rendendola la lista più votata del campo largo, un risultato straordinario. Voglio anche ringraziare gli altri candidati della mia lista, in particolar modo Isabella Vitale, è grazie a lei se abbiamo ottenuto questi risultati e la nostra candidata sindaca Agata Scarafilo. In particolar modo voglio dare un super ringraziamento a tutti i cegliesi che hanno votato per me, che hanno scritto proprio Rocco Casalino nella scheda elettorale portandomi a essere il secondo più votato della lista e il terzo più votato del campo largo. Considerate che sopra di me c'è una consigliera comunale e un consigliere regionale che lavorano tutto il giorno sul territorio e sono molto radicati a Ceglie Messapica. Per me è stato davvero un risultato inaspettato", dice in un video Casalino. "Voglio anche ringraziare il Movimento 5 stelle e Giuseppe Conte perché sono convinto che tutto questo affetto che mi arriva è anche grazie all'affetto che tanti italiani provano per lui. Cosa mi aspetta il futuro? Questo risultato così positivo mi motiva molto a lavorare sul territorio per far crescere sempre di più il Movimento 5 stelle, quindi a presto", avvisa Casalino.