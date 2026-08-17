Omaggio a Francesco Cossiga nel 16esimo anniversario della morte. Come ogni anno, gli amici più cari del presidente emerito oggi hanno voluto ricordarlo portando una corona di fiori con il tricolore sulla tomba di famiglia nel cimitero di Sassari, la città dove lo statista Dc - morto il 17 agosto 2010 - era nato il 26 luglio 1928.

"Sono passati sedici anni dalla scomparsa di Francesco Cossiga - ha sottolineato nell'occasione Andrea Da Passano, curatore del volume 'Una vita per la patria' dedicato proprio all'amico Cossiga - In occasione della triste ricorrenza odierna è doveroso ricordare il Presidente Emerito sottolineando quanto si avverta la mancanza della sua voce così autorevole e coraggiosa nell'attuale scacchiere internazionale, insieme a una schiera di fuoriclasse - da Ronald Reagan a George H. Bush passando per Margaret Thatcher sino a Giovanni Paolo II - non casualmente legati da autentica sintonia e capaci di trovare un’esemplare unità d’intenti in un periodo chiave per la storia contemporanea. Il modo migliore per onorare la memoria di tali giganti, che identificavano nello statista sassarese il leader italiano di quel tempo dotato di maggior lungimiranza e visione globale, consiste nel trarne ispirazione, in particolare da parte di quanti dimostrano troppo spesso di essere i grandi della terra nel nome ma non altrettanto nei fatti: per chiunque abbia a cuore le sorti di un mondo dominato da dinamiche di dubbio interesse collettivo e immerso in equilibri sempre più fragili, appare quanto mai opportuno recuperare il primato della diplomazia e della politica. Guardando oggi in questa direzione, la dottrina cossighiana rivela tuttora un’illuminata modernità".