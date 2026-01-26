circle x black
Cerca nel sito
 

Crans-Montana, Palazzo Chigi: "Ambasciatore tornerà in Svizzera dopo costituzione di squadra investigativa comune"

La scelta alla luce della decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di disporre la scarcerazione di Jacques Moretti

Jacques e Jessica Moretti - Afp
Jacques e Jessica Moretti - Afp
26 gennaio 2026 | 19.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi l’Ambasciatore d’Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma, d’intesa con il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla luce della decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di disporre la scarcerazione di Jacques Moretti. Lo rende noto Palazzo Chigi.

All’incontro, cui hanno anche partecipato il Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano e l’Avvocato Generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, "è stato deciso di subordinare il rientro in Svizzera dell’Ambasciatore all’avvio di un’effettiva collaborazione tra le Autorità giudiziarie dei due Stati e all’immediata costituzione di una squadra investigativa comune affinché vengano accertate, senza ulteriori ritardi, le responsabilità della strage di Crans-Montana del 1° gennaio 2026", si legge nel comunicato.

Quella di scarcerare Moretti "è una decisione che noi consideriamo inaccettabile - aveva commentato Tajani sabato scorso - che offende non soltanto la memoria delle vittime e i feriti, ma anche il sentimento di tutto il popolo italiano, e non solo. Non ci sono motivazioni per scarcerarlo, se non i 200 mila franchi, perché, come aveva cercato di inquinare le prove prima di essere arrestato e come aveva cercato di fuggire, potrebbe benissimo farlo, visto il soggetto, ancora una volta".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Svizzera crans montana ultime notizie crans montana news crans montana moretti ambasciatore italiano in svizzera ambasciatore svizzera
Vedi anche
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza