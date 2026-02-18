circle x black
Crosetto e il caffè con il papà di Bonelli: "Ex combattente di 102 anni che ha fatto la storia d'Italia"

Il ministro della Difesa: "'Ho ricevuto la lettera di un signore che avrebbe compiuto 102 anni..."

Crosetto e il papà di Angelo Bonelli
18 febbraio 2026 | 23.01
''Ho ricevuto la lettera di un signore che mi ha scritto che oggi avrebbe compiuto 102 anni, che era un ex carabiniere e che avrebbe avuto piacere di prendere il caffè stamattina col ministro della Difesa. E quindi oggi ho preso la macchina e alle 8.10 ero a casa sua a prendere il caffè con lui ad Acilia, vicino Roma. Il signore è il papà di Angelo Bonelli, e per questo ho dovuto chiedere permesso ad Angelo prima di raccontarlo, ma c'era anche lui e la cosa mi ha riempito di piacere...''. A raccontarlo è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, avvicinato dai giornlisti in Transatlantico, a Montecitorio dopo il question time.

''Ha fatto più piacere a me -ha detto Crosetto- che a suo padre, un uomo di 102 anni, che ha fatto la Seconda Guerra Mondiale, ha lavorato alla ricerca del bandito Giuliano, ha scritto la storia d'Italia e sta di testa molto meglio di me...''.

