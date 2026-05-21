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Da Bonomi alla Casellati, spuntano le foto dei presidenti nello scalone d'onore del Senato

sulla rampa i 20 eletti per guidare la Camera alta, 8 le foto in bianco e nero, 12 a colori

Da Bonomi alla Casellati, spuntano le foto dei presidenti nello scalone d'onore del Senato
21 maggio 2026 | 15.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Prendono posto nello scalone d'onore del primo piano di Palazzo Madama i ritratti dei 20 presidenti del Senato. Le foto -8 in bianco e nero e 12 a colori- incorniciate tutte allo stesso modo, con bordo dorato, corrono discrete sulle pareti della scala che porta al secondo piano, quello con gli uffici della presidenza, attualmente occupato da Ignazio La Russa. Lì raffigurati in ordine di elezione, dal primo: Ivanoe Bonomi, eletto l'8 maggio del '48, all'ultima che ha lasciato lo scranno più alto, Elisabetta Casellati (unica donna rappresentata), in carica fino al 12 ottobre del 2022. In mezzo i tanti big della politica italiana, come i recordman Cesare Merzagora, Amintore Fanfani e Giovanni Spadolini, che guidarono la Camera alta per più mandati: il liberale regnò per tre legislazioni consecutive, in carica ininterrottamente per oltre 14 anni (dal 1953 al 1967); l'ex leader democristiano per tre mandati (1968-1973, 1976-1982, 1985-1987); il repubblicano per due (1987-1992, 1992-1994). Tante storie sintetizzate in scatti fotografici con un effetto scenico originale data dalla collocazione dal basso all'alto (alla Camera i volti dei presidenti hanno una stanza dedicata e foto decisamente più grandi). Dieci i volti da una parte del muro, sulla destra, 10 invece quelli dall'altra, a sinistra.

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Senato Camera alta politica italiana
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