circle x black
Cerca nel sito
 

Di Battista sui social ringrazia Scanzi dopo il falso annuncio della morte: "Speriamo bene"

Il nuovo intervento arriva dopo il caso che nei giorni scorsi ha coinvolto il Corriere della Sera

Alessandro Di Battista - (Ipa)
Alessandro Di Battista - (Ipa)
28 settembre 2026 | 12.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Alessandro Di Battista continua a mandare segnali positivi. Dopo il video messaggio al programma di Giovanni Floris, DiMartedì, martedì appunto, l'ex deputato del Movimento 5 stelle si fa risentire sotto un post di Andrea Scanzi. "Grazie Andrea per le belle parole speriamo bene", scrive semplicemente l'attivista politico facendo riferimento al lungo messaggio pubblicato dal giornalista del Fatto Quotidiano dopo che il Corriere della sera (erroneamente) ha pubblicato una card in cui lo dava per morto.

Il 26 settembre, sui canali social del quotidiano era infatti comparsa una card con la notizia della presunta morte di Di Battista. Si è trattato di un errore, con il giornale che ha successivamente rimosso il contenuto e si è scusato pubblicamente con l'ex parlamentare, la sua famiglia e i lettori.

Il post di Scanzi

Andrea Scanzi ha criticato duramente l'episodio, sottolineando quanto quella card abbia colpito lui e, soprattutto, lo stesso Di Battista. "Ieri il sito del Corriere della Sera ha pubblicato una card orrenda e infame su Alessandro. Poi, dopo pochi minuti, l'ha cancellata e si è scusato. E ci mancherebbe altro", ha scritto il giornalista del Fatto Quotidiano.

Scanzi ha poi aggiunto: "Si è trattato di un gesto così orrendo, cinico, violento e senza cuore, che non posso che pensare a un banale errore tecnico. Conoscendo la storia del Corriere della Sera, non voglio e non posso assolutamente pensare che quella card sia stata pubblicata per raccattare qualche click, sciacallando sul dolore altrui".

Nel lungo messaggio, il giornalista ha anche espresso il suo affetto personale per Di Battista: "Alessandro è una delle persone più belle, coraggiose, pure, appassionate e buone che io conosca. L'ho sempre pensato, anche le rare volte in cui non sono e non siamo stati d'accordo. Per me è un amico e un fratello".

Infine, Scanzi ha mostrato fiducia nel futuro dell'ex parlamentare: "La cosa di cui sono certo, invece, è che Ale tornerà non solo più forte di prima, ma persino più bello, appassionato e smisuratamente meritevole di qualsiasi forma di affetto. È un guerriero, è un combattente, è un sognatore. È un fiore raro". Il post si conclude con una dedica personale: "Ti voglio bene, amico mio".

Il videomessaggio a Di Martedì

Di Battista, lo scorso 28 agosto, ha avuto un malore mentre si trovava a Cuba per un reportage ed era stato successivamente sottoposto a un intervento chirurgico. Dopo il rientro in Italia, era stato ricoverato al Policlinico Gemelli, dal quale è stato dimesso il 18 settembre.

Pochi giorni dopo, il videomessaggio a DiMartedì aveva rappresentato il suo primo ritorno pubblico. "Mi sento meglio, più in forze. Ogni giorno mi sento meglio", aveva detto Di Battista, spiegando di voler tornare presto in trasmissione e ringraziando Floris e il pubblico per i numerosi messaggi ricevuti.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Di Battista Scanzi Movimento 5 stelle di battista condizioni di battista ultima ora di battista news di battista come sta alessandro di battista come sta oggi
Vedi anche
News to go
Imu e Tari, cambiano regole e scadenze
News to go
Nove donne uccise a Johannesburg, paura e ipotesi serial killer in Sudafrica
Silvio Berlusconi, i momenti più iconici della carriera del 'Cavaliere' - Video
Violento incendio in un palazzo a Roma: un morto - Video
Torna 'Passa dal Bsmt', Gazzoli: "Tedua primo ospite della stagione. Sanremo Giovani? Si torna sempre dove si è stati bene"
Enrico Brignano e la cena impossibile, lo sketch al telefono nasconde un annuncio
Centrosinistra, Graziano: "Accordo con M5S si troverà sulla difesa Ue" - Video
Festa di Roma, la direttrice artistica Paola Malanga: "Da Jovanotti a Morgan, la musica sarà protagonista" - Video
Russia, Salvini: "Attacco droni? Fake news, lavoriamo su caro vita" - Video
Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro: "Sono certo del risultato positivo del centrodestra" - Video
De Luca: "Il governo dovrebbe scusarsi altro che celebrarsi" - Video
Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza