Scintille alla Camera sull'educazione sessuale, Valditara all'opposizione: "Avete preso in giro gli italiani"

Il ministro: "Vergognatevi". Casu (Pd): "Parole indegne"

Giuseppe Valditara - Fotogramma / Ipa
Giuseppe Valditara - Fotogramma / Ipa
12 novembre 2025 | 12.29
Redazione Adnkronos
Scintille alla Camera sull'educazione sessuale. Dopo una lunga serie di interventi dell'opposizione critici sul Ddl sul consenso informato, all'esame dell'aula, ha preso la parola il ministro dell'Istruzione.

"Avete detto delle falsità, avete preso in giro gli italiani. Vergonatevi!", ha detto Valditara replicando all'opposizione che ha rumoreggiato a lungo in aula, con la presidente di turno Anna Ascani che ha dovuto minacciare più volte di sospendere la seduta. "Quel 'vergognatevi' deve essere ritirato, sono parole indegne e non rispettose dell'opposizione del parlamento", ha detto Andrea Casu, del Pd. "Chiedo formalmente di richiamare il ministro", ha fatto eco Marco Grimaldi, di Avs.

