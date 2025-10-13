Il governatore Eugenio Giani in vantaggio nelle elezioni regionali in Toscana secondo gli exit poll. Alle 15 si sono chiuse le urne, dopo il voto del 12 e 13 ottobre 2025, ed è cominciato lo spoglio. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 26 ottobre e lunedì 27 ottobre.