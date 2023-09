La risposta data ieri dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle parole del compagno Andrea Giambruno sullo stupro di Palermo "l'ho trovata grave. Ho trovato che fossero parole pericolose per chi ricopre un incarico istituzionale così alto". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo al festival del Corriere della Sera 'Il Tempo delle Donne' a Milano.

"Non penso che siano le donne a mettere o non mettere gli stupratori nelle condizioni di stuprare. Non penso che nessuna condizione o atteggiamento della donna giustifichino mai la violenza. È molto rischioso fare la graduatoria su come le donne si devono comportare, perché se pensate che le donne non possano bere una birra perché rischiano di più, cosa possiamo dire di quello stupro contro una donna che stava correndo al parco? Che non deve più uscire perché è rischioso? Quindi alla fine dei conti sarebbe meglio se ci coprissimo integralmente e non uscissimo più di casa?", si è chiesta Schlein, esortando a "fare un lavoro culturale molto più profondo e stabilire che è sugli stupratori, sui violenti, su quel pregiudizio sul corpo della donna che bisogna mettere tutta l’attenzione delle istituzioni e delle politiche che mettiamo in campo, purché non è tollerabile questa violenza dilagante".