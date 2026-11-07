Qualcuno l'ha ribattezzata la nuova truffa del millennio. I deepfake. La foto 'falsa' di Antonio Tajani con il cappellino rosso 'Make America great again', simbolo del trumpismo, postata oggi dal presidente dem Stefano Bonaccini e poi rimossa è solo l'ultimo dei casi di uso distorto di contenuti multimediali con protagonisti i leader politici. Una vicenda che ha riportato al centro del dibattito pubblico un tema insidioso: l'utilizzo dell'Intelligenza artificiale per violare identità, dignità e reputazione delle persone attraverso video audio o immagini manipolate ad arte.

La protezione dell'identità: il caso di Giorgia Meloni

In passato nel mirino dell'Ia è caduta più volte Giorgia Meloni: soprattutto nel maggio scorso sono circolate on line diverse immagini della premier e foto generate con l'Ia (tra cui contenuti sessualizzati e falsi video istituzionali, come un finto rifiuto di strette di mano o reazioni in contesti internazionali), che hanno costretto la presidente di Fratelli d'Italia a correre ai ripari depositando a ottobre il timbro della sua voce come marchio sonoro presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale. Meloni ha registrato un breve audio di 4 secondi con la frase 'Io sono Giorgia Meloni', così da poter rimuovere più rapidamente contenuti multimediali clonati o manipolati, soprattutto in vista della prossima campagna elettorale.

La foto sbianchettata della ex segretaria Cgil Susanna Camusso

Di recente, a fine ottobre, un'altra foto, pubblicata dalla Cgil per festeggiare il trionfo del presidente Luiz Inácio Lula alle elezioni contro Bolsonaro jr in Brasile, è diventata un caso. Nello scatto postato sui social, infatti, si vedeva il segretario generale Maurizio Landini stringere la mano al leader sudamericano, senza nessuno attorno. Peccato che nella foto originale, scattata quando i due si incontrarono nel febbraio 2020, in occasione della visita di Lula al Papa e allo stesso sindacato, compariva proprio la ex segretaria Susanna Camusso, 'sbianchettata' per l’occasione. ''E' stato un errore tecnico, sfuggito al controllo finale prima della pubblicazione'', si è giustificata la Cgil. Una giustificazione che non ha convinto la diretta interessata, attuale senatrice dem: ''Non è stato certo un incidente. Quando si cancella una persona da una foto lo si fa in maniera deliberata e ben ponderata. Per questo ritengo sia meglio seppellire sotto un 'no comment' questa pessima vicenda''.

Gli audio clonati

Altri episodi di manipolazione tramite Ia, anche questi collegati alla disinformazione, sono gli audio clonati (ad esempio, quello del ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel febbraio 2025) e le immagini alterate per colpire esponenti politici, se non veri e proprio video denigratori utilizzati come forma di violenza digitale e di genere contro le donne impegnate nelle istituzioni. Basti pensare alla bufera mediatica scatenata da Roberto Vannacci, che nel settembre scorso ha rilanciato una foto fake della deputata forzista Matilde Siracusano. La sottosegretaria con i Rapporti con il Parlamento si è vista pubblicare una immagine 'ritoccata' che la ritraeva con una scollatura ben più profonda di quella dello scatto originale circolato spesso on line.