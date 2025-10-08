circle x black
Fratelli d'Italia stabile al 30%, crescono Forza Italia, Pd e M5S: il sondaggio

L'ultima rilevazione dell’istituto Noto per "Porta a Porta" sulle intenzioni di voto degli italiani

Giorgia Meloni - Afp
08 ottobre 2025 | 16.11
Redazione Adnkronos
Fratelli d'Italia è stabile rispetto alla rilevazione dello scorso 23 settembre e si attesta al 30%, seguito dal Pd al 22,5 % che cresce dello 0,5%. È questo quanto emerge dal sondaggio dell’istituto Noto per "Porta a Porta" sulle intenzioni di voto degli italiani.

Anche il Movimento 5 stelle cresce dello 0,5% attestandosi al 12,5%. Forza Italia, al 9%, sale di mezzo punto (+0,5%) mentre la Lega all'8,5% lo perde (-0,5%). Alleanza verdi e sinistra al 5,5%, cala dello 0,5%. Azione è al 3,5%, guadagna mezzo punto come Italia viva al 3%(+0,5%). Infine +Europa resta all'1,0%, mentre Noi moderati è stabile all’1,5% come l’Udc (1,5%).

In generale, il centrodestra, con l’ingresso dell’Udc, sale al 50,5% (+1,5%), mentre il campo largo al 44,5% perde lo 0,5%. Gli astenuti-indecisi si attestano al 58% (in crescita dell'1% rispetto all’ultima rilevazione).

