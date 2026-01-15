circle x black
Meloni, compleanno di lavoro a Tokyo e video per ringraziare degli auguri: "Siete la mia forza"

Seconda tappa della missione asiatica della presidente del Consiglio nel giorno in cui soffia 49 candeline

Giorgia Meloni
Giorgia Meloni
15 gennaio 2026 | 15.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Quarantanove candeline da soffiare nel Paese del Sol Levante. Giorgia Meloni festeggia il suo compleanno in Giappone, seconda tappa della missione asiatica della presidente del Consiglio, arrivata a Tokyo questa mattina dopo la visita nel Sultanato dell’Oman. La premier, secondo quanto si apprende, è rimasta in hotel nella zona di Minato - distretto speciale di Tokyo, a sud del centro, noto per il suo carattere cosmopolita, sede di numerose ambasciate e di quartieri vivaci come Roppongi - per riposare e preparare i dossier in vista degli appuntamenti di domani.

In agenda c’è il bilaterale con il primo ministro giapponese Sanae Takaichi. In serata Meloni è poi uscita a cena con lo staff per un brindisi nella capitale mondiale del sushi. Numerosi, intanto, i messaggi di auguri arrivati dai parlamentari di Fratelli d’Italia. Il partito ha celebrato la leader con un post sui social: "Anni di battaglie, vittorie e amore per l’Italia, sempre al tuo fianco. Buon compleanno, Presidente. Auguri Giorgia", si legge nella didascalia.

Meloni ha voluto ringraziare i tanti follower che le hanno rivolto gli auguri con un videomessaggio: "Ci tengo a ringraziare ciascuno di voi per gli auguri, per i tanti commenti, i tanti messaggi e per l'affetto che mi è arrivato anche se sono tanto lontana", ha detto la premier. E ancora: "Nonostante io sono a lavoro così lontana da casa, il vostro affetto è arrivato e vi garantisco che fa la differenza. Siete la mia forza".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giorgia Meloni meloni giorgia meloni giappone giorgia meloni compleanno
