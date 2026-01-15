Seconda tappa della missione asiatica della presidente del Consiglio nel giorno in cui soffia 49 candeline
Quarantanove candeline da soffiare nel Paese del Sol Levante. Giorgia Meloni festeggia il suo compleanno in Giappone, seconda tappa della missione asiatica della presidente del Consiglio, arrivata a Tokyo questa mattina dopo la visita nel Sultanato dell’Oman. La premier, secondo quanto si apprende, è rimasta in hotel nella zona di Minato - distretto speciale di Tokyo, a sud del centro, noto per il suo carattere cosmopolita, sede di numerose ambasciate e di quartieri vivaci come Roppongi - per riposare e preparare i dossier in vista degli appuntamenti di domani.
In agenda c’è il bilaterale con il primo ministro giapponese Sanae Takaichi. In serata Meloni è poi uscita a cena con lo staff per un brindisi nella capitale mondiale del sushi. Numerosi, intanto, i messaggi di auguri arrivati dai parlamentari di Fratelli d’Italia. Il partito ha celebrato la leader con un post sui social: "Anni di battaglie, vittorie e amore per l’Italia, sempre al tuo fianco. Buon compleanno, Presidente. Auguri Giorgia", si legge nella didascalia.
Meloni ha voluto ringraziare i tanti follower che le hanno rivolto gli auguri con un videomessaggio: "Ci tengo a ringraziare ciascuno di voi per gli auguri, per i tanti commenti, i tanti messaggi e per l'affetto che mi è arrivato anche se sono tanto lontana", ha detto la premier. E ancora: "Nonostante io sono a lavoro così lontana da casa, il vostro affetto è arrivato e vi garantisco che fa la differenza. Siete la mia forza".