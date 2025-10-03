circle x black
Cerca nel sito
 

Giuliano Ferrara: "Perché non trattenere i 'flottiglieri' a lungo quanto gli ostaggi?"

"Non dico sottoterra" ma "per lo stesso numero di giorni degli ostaggi del 7 ottobre, parlamentari compresi"

Giuliano Ferrara
Giuliano Ferrara
03 ottobre 2025 | 14.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Sarebbe disdicevole e disumano, ma un buon contrappasso, se i flottiglieri fossero trattenuti, non dico sottoterra, per lo stesso numero di giorni degli ostaggi del 7 ottobre, parlamentari compresi". E' la provocazione lanciata sul suo profilo X da Giuliano Ferrara che nei giorni scorsi sempre sul social aveva scritto "Ma uno sciopero generale per la liberazione degli ostaggi proprio no?"

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ostaggi flottiglieri sciopero generale
Vedi anche
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza