Giustizia, esposto Di Matteo non incide su valutazione positiva: Csm vota all’unanimità conferma Melillo

E’ stata votata all’unanimità dal plenum del Csm la conferma del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo. Una pratica slittata dalla scorsa seduta a oggi dopo l’esposto presentato nelle scorse settimane dal sostituto procuratore della stessa procura Antimafia Antonino Di Matteo alla procura generale della Cassazione e alla settima commissione. Un esposto in cui il magistrato siciliano contestava a Melillo in sostanza la “paralisi” del gruppo stragi, cioè il pool che si occupa del coordinamento delle indagini di varie procure sulle stragi del ‘92-‘93. In seguito allo slittamento, nella seduta di questa mattina la conferma è arrivata ed stata votata all’unanimità dai consiglieri con il deposito di un emendamento alla pratica di Quinta Commissione dove, oltre a essere riportati il giudizio “pienamente favorevole” del consiglio giudiziario e l’assenza di dati ostativi, si sottolinea che l’esposto di Di Matteo non è idoneo a incidere sulla valutazione positiva già espressa per Melillo.

“Successivamente all'approvazione da parte della commissione della proposta di conferma di Melillo sono pervenuti al Consiglio Superiore un esposto a firma di Di Matteo, magistrato in servizio presso la direzione nazionale antimafia antiterrorismo, una memoria sottoscritta dallo stesso Melillo - ha riportato il presidente della Quinta Commissione Felice Giuffrè leggendo il contenuto della delibera emendata - e nella giornata di martedì 10 novembre una richiesta di audizione da parte di Di Matteo, questi due atti direttamente pervenuti in Quinta commissione. L'esposto iniziale, esaminato anche alla luce di quanto rappresentato nella memoria da Melillo e nel verbale della riunione plenaria della Dna del 20 gennaio 2026 allegato alla richiesta di audizione, non è idoneo a incidere - si spiega - sulla valutazione positiva già espressa dalla commissione” considerato “che non emergono violazioni del progetto organizzativo della Direzione nazionale antimafia”. (segue)

Inoltre “le dichiarazioni rese dagli altri magistrati dell'ufficio contenute nella memoria, riportate nel verbale, propongono infatti - ha spiegato il presidente della Quinta commissione - legittime visioni alternative sul funzionamento del ‘gruppo stragi’ e sulla dedotta mancanza di circolazione delle informazioni. Tale questione di natura interpretativa potrà tuttavia trovare composizione in altra sede ma non afferisce alla procedura di conferma”. Nella delibera viene infine rilevato che “il primo esposto non è nemmeno stato presentato nelle forme previste all'articolo 69 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria non risultandone la trasmissione al consiglio giudiziario competente. La stessa scelta di non attivare il canale specificamente dedicato ai singoli magistrati nella procedura di conferma nelle funzioni direttive induce a ritenere che neanche lo stesso esponente attribuisse ai fatti segnalati rilevanza diretta ai fini della valutazione rimessa a questa commissione, commissione che peraltro non risulta nemmeno tra i destinatari della nota”. In definitiva, si legge nella delibera votata, “si può affermare che Giovanni Melillo si è rivelato dirigente di sicura competenza in possesso di doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'Ufficio”.