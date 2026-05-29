Giustizia, Tango (Anm) chiede incontro a Nordio: "Risposte su Ufficio processo"

Il presidente dell’associazione ha scritto una lettera al ministro

“Profonda preoccupazione” per il destino dell’Ufficio per il processo e per i precari, in vista della scadenza del 30 giugno, e la richiesta di un “nuovo incontro per avere risposte” sul futuro della struttura: a quanto apprende Adnkronos e’ quanto ha chiesto il presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) Giuseppe Tango in una lettera, inviata stamattina, al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Un lettera che arriva dopo l’incontro avvenuto ad aprile in cui Anm ha “illustrato quelle che riteniamo essere le urgenze prioritarie del sistema giustizia. Due di queste - sottolinea Tango nella missiva - hanno scadenze imminenti, a partire dall'Ufficio per il processo, che terminerà la sua funzione - per come la conosciamo - il prossimo 30 giugno. Esprimiamo la nostra apprensione per il destino dei precari addetti all'ufficio per il processo e per la sua stessa struttura, che rischia seriamente di essere messa in discussione”.

“Abbiamo ascoltato le dichiarazioni pubbliche da parte sua e del viceministro Sisto, ma non possiamo nascondere la profonda preoccupazione per la mancanza di atti seguenti”, prosegue il presidente dell’associazione delle toghe che quindi chiede a Nordio “un nuovo incontro per avere risposte in merito al destino dell'Ufficio per il processo, ribadendo i timori espressi nel nostro confronto dello scorso aprile”. (di Sara Di Sciullo)