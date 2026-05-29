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Giustizia, Tango (Anm) chiede incontro a Nordio: "Risposte su Ufficio processo"

Il presidente dell’associazione ha scritto una lettera al ministro

(Giuseppe Tango)
(Giuseppe Tango)
29 maggio 2026 | 15.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Profonda preoccupazione” per il destino dell’Ufficio per il processo e per i precari, in vista della scadenza del 30 giugno, e la richiesta di un “nuovo incontro per avere risposte” sul futuro della struttura: a quanto apprende Adnkronos e’ quanto ha chiesto il presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) Giuseppe Tango in una lettera, inviata stamattina, al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

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Un lettera che arriva dopo l’incontro avvenuto ad aprile in cui Anm ha “illustrato quelle che riteniamo essere le urgenze prioritarie del sistema giustizia. Due di queste - sottolinea Tango nella missiva - hanno scadenze imminenti, a partire dall'Ufficio per il processo, che terminerà la sua funzione - per come la conosciamo - il prossimo 30 giugno. Esprimiamo la nostra apprensione per il destino dei precari addetti all'ufficio per il processo e per la sua stessa struttura, che rischia seriamente di essere messa in discussione”.

“Abbiamo ascoltato le dichiarazioni pubbliche da parte sua e del viceministro Sisto, ma non possiamo nascondere la profonda preoccupazione per la mancanza di atti seguenti”, prosegue il presidente dell’associazione delle toghe che quindi chiede a Nordio “un nuovo incontro per avere risposte in merito al destino dell'Ufficio per il processo, ribadendo i timori espressi nel nostro confronto dello scorso aprile”. (di Sara Di Sciullo)

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