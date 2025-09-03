circle x black
Global Sumud Flotilla, Il Tempo: "Esclusi da conferenza M5S"

Tommaso Cerno: "Mi ricordo di Maiorino ai tempi del Senato, quando parlava di libertà e di diritti, di stampa e di espressione... Ora non ne parla più, evidentemente mentiva o se lo è scordato"

Tommaso Cerno, direttore de 'Il Tempo'
03 settembre 2025 | 16.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Incredibile: Il Tempo è stato lasciato fuori dalla conferenza stampa tenutasi oggi in Senato dal titolo 'Global Sumud Flotilla'". A renderlo noto è lo stesso quotidiano che, in un articolo online, racconta come si è svolta la vicenda. "A negarci l'accesso - si legge - è stata la senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino, sostenendo che per l'evento ci fosse 'overbooking' e che la sua segreteria per fornirci l’accredito in quell’istante non ci fosse. Una frase che difficilmente abbiamo sentito per eventi che si svolgevano in Parlamento".

"Ma, soprattutto - aggiungono i cronisti del Tempo - ciò che non torna è il tempismo: come faceva la pentastellata a sapere che la sala era già piena se noi siamo arrivati con oltre mezz'ora di anticipo? E perché si è radunata a parlare in modo fitto con almeno altre cinque o sei persone prima che ci dicesse gentilmente che il posto per noi non c'era? Perché non ha nemmeno minimamente provato a trovare una soluzione?". All'evento in questione "era presente anche la portavoce del Global Movement To Gaza, Maria Elena Delia, alla quale abbiamo provato a fare delle domande dopo essere stati respinti dalla sala. Ma, ciò nonostante, ci ha detto che doveva rispettare gli ordini e che poteva parlare solo all'interno del convegno".

Poi quelle che, secondo il quotidiano, sarebbero le motivazioni dell'esclusione: "Siamo gli unici che stanno provando a scavare dietro la Flotilla, a spiegare quali siano i legami con persone ritenute vicine ad Hamas, e soprattutto a fornire una narrazione diversa su quali siano le frequentazioni del Movimento 5 Stelle e del Pd con personaggi come Mohammad Hannoun". Nel pezzo anche il commento del direttore, Tommaso Cerno: "Mi ricordo di Maiorino ai tempi del Senato, quando parlava di libertà e di diritti, di stampa e di espressione... Ora non ne parla più, evidentemente mentiva o se lo è scordato".

