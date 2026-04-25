Landini: "25 aprile festa democrazia e libertà che va difesa sempre'

"Il 25 aprile è una festa importantissima, soprattutto perché è la festa della democrazia, della libertà. Senza la liberazione dal nazismo e dal fascismo non esisterebbero né la democrazia, né la libertà, né la nostra Repubblica Italiana. Credo che sia ancora più importante quest'anno perché in un momento in cui la guerra è tornata a essere lo strumento che sostituisce la politica, e' assolutamente importante ribadire che il 25 aprile è proprio anche la sconfitta della guerra". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini a Porta San Paolo per la manifestazione in occasione del 25 aprile.