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Mauro Corona: "Vannacci creato dai media, ora sarà Duce d'Italia"

La 'previsione' a E' sempre Cartabianca

Roberto Vannacci - (Afp)
Roberto Vannacci - (Afp)
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09 settembre 2026 | 22.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Vannacci sarà il nuovo Duce d'Italia". E' la 'previsione' di Mauro Corona nel dibattito che si sviluppa a E' sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4, sull'ascesa di Roberto Vannacci e del suo partito Futuro Nazionale. "Uso quella parola per dire che sarà una figura di riferimento, un beniamino della gente", precisa lo scultore e scrittore.

"Io l'ho detto tanto tempo fa, io ne ho parlato sin da quando i media hanno iniziato a parlare del suo libro", dice Corona prima di rivolgersi alla conduttrice, a Mario Giordano e a Antonio Padellaro, interlocutori nel segmento della trasmissione. "Faccio una domanda a tutti: quando è uscito il libro di Vannacci, se nessuno ne avesse parlato ora lui sarebbe dov'è? No. E' stato creato da voi giornalisti che ne avete parlato. Siete stati voi mezzi di informazione, per denigrarlo lo avete trasformato in un personaggio. Basta che se ne parli, no?".

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