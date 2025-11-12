circle x black
Meloni a sindaci: "Voi prima fila impegno politico, governo vi è grato"

Così la presidente del Consiglio nel messaggio inviato alla 42esima Assemblea Nazionale dell'Anci a Bologna

Giorgia Meloni - (Fotogramma/Ipa)
12 novembre 2025 | 17.37
Redazione Adnkronos
"La Repubblica vive e cresce attraverso i Comuni, perché i Comuni rappresentano l'Istituzione di prossimità che si fa carico delle istanze quotidiane dei cittadini e mantiene viva la connessione tra cittadini e Istituzioni. Voi Sindaci siete la prima fila dell'impegno politico, e fate uno dei mestieri più difficili che si possano scegliere. Perché avete deciso di caricarvi sulle spalle la cura delle persone e della comunità che vi sono state affidate. E, se fatto come si deve, il vostro è un lavoro che non conosce soste, ferie, riposo". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel messaggio inviato alla 42esima Assemblea Nazionale dell'Anci a Bologna.

"Di tutto questo, non solo il Governo ovviamente, ma i cittadini di questa Nazione vi sono profondamente grati", prosegue la premier.

"L'Anci troverà sempre nel Governo un interlocutore attento, nel merito dei problemi. E il Governo non mancherà mai di riconoscere all'Anci il ruolo che gli è proprio, ovvero quello di cerniera istituzionale e di cinghia di trasmissione delle istanze dei Comuni e dei Sindaci".

"Questo dialogo costante - ha sottolineato la premier - ci ha permesso, in questi anni, di affrontare insieme numerose sfide e di raccogliere risultati significativi. A partire dalla legge di bilancio per il 2026, che per la prima volta dopo molti anni non prevede nuovi tagli per il comparto degli Enti Locali e, anzi, incrementa il fondo per i minori affidati da 100 a 250 milioni di euro, stabilizza il contributo di 60 milioni per i centri estivi, amplia il Fondo perequativo verticale e alleggerisce le rigidità del Fondo crediti di dubbia esigibilità, venendo incontro alle richieste dei Comuni di maggiore flessibilità sulla spesa corrente, pur nel ristretto perimetro dei vincoli europei", ha aggiunto Meloni nella lettera.

