Sul caso di Chiara Ferragni "c'è una questione che questa vicenda mi ha fatto balzare agli occhi, che è il tema della trasparenza sulla beneficenza". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa di fine anno alla Camera. La premier, durante la recente festa di Atreju, ha puntato il dito contro la beneficenza che serve a gonfiare i cachet' degli infuencer. Un riferimento evidente alla vicenda che ha coinvolto Ferragni, nella bufera per il 'caso pandoro Balocco' e la beneficenza promessa all'ospedale Regina Margherita di Torino.

"Forse quello è un tema sul quale bisogna lavorare perché altrimenti si rischia che magari il caso singolo possa poi impattare su invece una cosa fondamentale, che è la beneficenza. Allora forse semplicemente dare quali siano oggi le regole di trasparenza eventualmente immaginarne di migliori questo può essere utile per tutti. È una cosa sulla quale sto ragionando", aggiunge la premier.

Chiara Ferragni, dopo il video di scuse pubblicato prima di Natale, ha scelto un lungo silenzio social interrotto solo ieri con la 'ripresa' dell'attività su Instagram. "Per quello che riguarda gli influencer e il ritorno di Chiara Ferragni non ho nulla da dire, figuriamoci, salvo che mi ha molto colpito la reazione scomposta della sinistra quando io ho ad Atreju espresso un concetto che credevo la sinistra dovesse condividere e cioè che ha più valore chi produce un pandoro per dire che chi lo griffa", dice Meloni. "Ho detto una cosa di una banalità totale -sottolinea- che tra l'altro insomma dovrebbe aver qualcosa a che fare col mondo operaio, invece loro se la sono presi ritenendo che io attaccassi Chiara Ferragni, che, pure se c'era evidentemente un riferimento, non ho mai citato personalmente. Sembrava che si fosse attaccato Che Guevara, e vabbè il mondo cambia e il caso è stato creato da questo... voglio dire che non c'è da parte mia volontà di attaccare alcuno", conclude Meloni.