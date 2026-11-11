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Meloni e le 'pillole' sulle novità in Manovra, il primo video è sullo stop al bollo auto: "Gli altri l'hanno promesso, noi lo abbiamo fatto"

La premier annuncia una serie di clip in cui spiegherà tutti gli elementi di novità che saranno presenti nella legge di bilancio

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11 novembre 2026 | 09.05
Redazione Adnkronos
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"Quanti partiti in Italia hanno promesso di abolire il bollo auto? Nel 2016 lo annunciava Renzi, nel 2019 Di Maio lo definiva una tassa odiosa da eliminare. L'elenco sarebbe lungo. La differenza è che loro lo hanno promesso, noi lo abbiamo fatto". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video sui social, il primo, annuncia, di una serie in cui spiegherà tutti gli elementi di novità che saranno presenti in manovra.

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