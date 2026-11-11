"Quanti partiti in Italia hanno promesso di abolire il bollo auto? Nel 2016 lo annunciava Renzi, nel 2019 Di Maio lo definiva una tassa odiosa da eliminare. L'elenco sarebbe lungo. La differenza è che loro lo hanno promesso, noi lo abbiamo fatto". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video sui social, il primo, annuncia, di una serie in cui spiegherà tutti gli elementi di novità che saranno presenti in manovra.