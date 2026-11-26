Dopo il via libero definitivo della Camera al decreto legge Scuola e il primo ok a quello sull'ex Ilva con voto di fiducia da parte del Senato, deputati e senatori si preparano alla 'corsa' di dicembre

Dopo il via libero definitivo della Camera al decreto legge Scuola e il primo ok a quello sull'ex Ilva con voto di fiducia da parte del Senato, deputati e senatori archiviano i lavori parlamentari del mese di novembre e si preparano allo sprint di fine anno, che come al solito li vedrà impegnati fino alla vigilia del cenone di san Silvestro con la legge di Bilancio, passando tra una serie di decreti legge da convertire per evitare che decadano, con il probabile ricorso ripetuto al voto di fiducia

Quello sull'ex Ilva andrà approvato entro il prossimo 15 dicembre e va in scadenza per primo. Ma anche per gli altri sarà corsa contro il tempo, considerando che la manovra è attesa nell'Aula di Montecitorio il 18. Prima sarà quindi necessario approvare il cosiddetto provvedimento anti-maranza, che va convertito entro il 21 dicembre, ora in prima lettura alla Camera e che poi dovrà passare al Senato.

All'esame di Palazzo Madama sono invece attualmente il decreto legge per il sostegno all'autotrasporto e ai settori dell'agricoltura e della pesca e quello per la riduzione dei costi di energia e gas, il primo da approvare entro il 22 dicembre il secondo entro il 12 gennaio del prossimo anno, anche se in entrambi i casi l'ok definitivo della Camera dovrebbe arrivare entro la fine del 2026, magari anche alle soglie di Capodanno nel secondo caso.

Stessa sorte per il decreto legge, già licenziato da Palazzo Madama, per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (in scadenza il 5 gennaio) e per quello sui Campi Flegrei, che ha come termine di conversione il 10 gennaio, attualmente alla Camera ma che attende il via libera di entrambi i rami del Parlamento. Da capire se riuscirà a trovare spazio la discussione delle mozioni presentate a Montecitorio, rispettivamente, da Azione e Pd riguardanti il superamento del diritto di veto nell'Ue e la tutela dell'operato della Corte penale internazionale, il cui esame è stato più volte rinviato tra le proteste dell'opposizione.