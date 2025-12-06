circle x black
Rapporti Usa-Ue, botta e risposta social Crosetto-Borghi: "Se non capisci un tweet..."

Il ministro della Difesa pubblica un lungo post, il leghista commenta ma c'è un'incomprensione

Crosetto e Borghi - Ipa
06 dicembre 2025 | 20.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Botta e risposta via social tra Guido Crosetto e Claudio Borghi sul rapporto Usa-Ue. Comincia il ministro della Difesa, che pubblica un lungo post su X sul documento sulla strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti. "La traiettoria della politica americana era evidente già prima dell’avvento di Trump che ha soltanto accelerato un percorso irreversibile", scrive tra le altre cose Crosetto.

A stretto giro, arriva la risposta del senatore della Lega, sempre via social: "Pensa un po', dove tu in quel rapporto leggi che noi abbiamo bisogno di più armi da comprare insieme alla Ue io leggo che la Ue deve essere smantellata per poter tornare a crescere come Italia. E quello sì l'abbiamo sempre detto davvero", scrive Borghi con tanto di emoticon di una faccina sorridente.

Risponde Crosetto: "Pensa un po’ se non riesci a capire nemmeno un tweet in italiano come avrai capito il rapporto in inglese. Indipendentemente dal giudizio su tutti gli errori fatti come Ue che, come sai benissimo, non ho mai mancato di rimarcare". Chiude lo scambio un post di replica di Borghi: "Eppure mi sembra chiaro...E guarda che per me il riarmo nazionale non è mai stato un tabù. Qui però siamo di fronte a qualcosa che va al di là dello sconto sul carroarmato. Può essere la fine di quel mostro antidemocratico che ci opprime da decenni. Non sprechiamo l'occasione".

