Referendum, 'Comitato no' territoriale di Roma: coordinatore Santalucia

Costituita l'articolazione territoriale di Roma del 'Comitato a difesa della Costituzione e per il no al referendum', lanciato a livello nazionale dall’Anm contro la riforma costituzionale della giustizia. A quanto si apprende il coordinatore del Comitato è l’ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) Giuseppe Santalucia. Tra i componenti dell'organismo l’avvocato Anna Falcone e Paola Briguori già presidente dell’Associazione magistrati della Corte dei Conti. In questi giorni sul territorio nazionale si sono formate varie articolazioni territoriali del 'Comitato per il no' ad esempio a Torino, Genova e Bari.

"Io ho dato la mia disponibilità perché credo sia un'attività doverosa che svolgeremo nel più assoluto rispetto della nostra funzione di giudici: non perderemo mai la fedeltà al nostro lavoro e all'immagine che il nostro lavoro deve dare - ha commentato all'Adnkronos Santalucia - Ma siamo anche esperti di temi costituzionali, parleremo di Costituzione e della riforma, sarà un ulteriore servizio a tutta la cittadinanza a completamento di quello che facciamo indossando la toga".

Contrariamente a chi prospetta una sorta di ruolo politico della magistratura, Santalucia assicura: "Parleremo della Costituzione, che è un bene di tutti e collante della società: parlare della Costituzione è quanto di più lontano della contrapposizione politica ed è questo l'approccio con cui ci muoveremo".