Sal da Vinci: "Meloni mi ha chiamato per complimentarsi, il resto sono fake news"

Il cantautore napoletano: "Parole che volano nel web che diventano gigantesche"

Sal Da Vinci, Giorgia Meloni - fotogramma/ipa
11 marzo 2026 | 12.56
Redazione Adnkronos
"Giorgia Meloni mi ha chiamato per farmi i complimenti, ed è finita lì". Lo ha detto Sal Da Vinci a margine del conferimento della medaglia della città di Napoli al Maschio Angioino. "Ho letto tante fake news, la telefonata è durata 30 secondi, aveva altre due milioni di cose più importanti da fare", ha aggiunto.

Il cantautore napoletano ha smentito dunque le voci secondo cui il presidente del Consiglio gli avrebbe chiesto in una telefonata di usare il brano vincente a Sanremo 'Per Sempre Sì' per la campagna referendaria: "Assolutamente no, non l'ha fatto, sono cose, parole che volano nel web e che diventano gigantesche".

Dopodiché, ha aggiunto, "se un giorno uno, chiunque esso sia, vuol ascoltare la mia canzone pubblicamente, lo può fare perché è stata pubblicata sulle piattaforme digitali, è un bene comune, tutti la possono condividere".

In precedenza, il cantante aveva detto, a proposito del suo brano: "Ho scritto la canzone, che parla d’amore, insieme a un gruppo di lavoro straordinario. Poi le canzone sono di tutti, non sta a me dire quella cosa o meno, certo se poi quella canzone vuole essere usata per spot pubblicitari non devono rivolgersi a me ma alla mia casa discografica".

