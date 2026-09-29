circle x black
Cerca nel sito
 

Berlusconi, figli e amici storici arrivati in Sardegna: pranzo di famiglia a Villa Certosa in ricordo del Cav

Previsto un momento di raccoglimento con la celebrazione di una messa in ricordo del presidente di Forza Italia

Silvio Berlusconi a Villa Certosa - (Ipa)
Silvio Berlusconi a Villa Certosa - (Ipa)
29 settembre 2026 | 14.54
Vittorio Amato
LETTURA: 1 minuti

In tarda mattinata sono partiti due jet privati da Milano con a bordo gli amici di una vita e gli storici collaboratori, di Silvio Berlusconi. Destinazione Villa La Certosa, dove si terrà un pranzo di famiglia in omaggio del fondatore del centrodestra, che oggi avrebbe compiuto 90 anni. Ad organizzare l'evento sarebbe stato Luigi, l'ultimo dei cinque figli del Cavaliere. In Sardegna sono attesi, a quanto si apprende da qualificate fonti azzurre, la presidente di Fininvest Marina, l'ad Mfe Mediaset Piersilvio, Barbara ed Eleonora, Fedele Confalonieri, Gianni Letta, Marcello Dell'Utri e Adriano Galliani. Ci sarà anche Marta Fascina, l'ultima compagna dell'ex premier scomparso nel giugno del 2023. E' previsto un momento di raccoglimento: sarà celebrata una messa in ricordo del presidente di Fi. I cinque figli dell'ex capo del governo (nati tutti tra il 1966 e il 1988) saranno accompagnati da mogli e prole (in tutto sono 15 i nipoti di Silvio).

Questo potrebbe essere l'ultimo pranzo sardo per la famiglia Berlusconi visto che la faraonica magione affacciata sul Golfo di Marinella tanto amata dall'inventore di Milano 2 e 3, secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stata venduta alla famiglia reale del Qatar per circa 350 milioni di euro e potrebbe diventare un resort di super lusso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
berlusconi silvio berlusconi silvio berlusconi famiglia berlusconi villa certosa berlusconi nascita
Vedi anche
Colf, badanti e baby sitter: quando va versata la contribuzione - Video
Carburanti, Pichetto: "L'8 ottobre faremo punto situazione nazionale e rispetto a Ue" - Video
Roma, sgombero Tor Sapienza: le forze dell'ordine dentro il 'palazzo della droga' a via Tallone
Myrta Merlino presenta il libro dedicato alla sua 'mamma geniale' - Video
Caso Regeni, la legale della famiglia: "Il governo prenda atto della sentenza e rompa rapporti con Egitto" - Video
Tetto al prezzo Eni e file ai distributori, la coda a via Cristoforo Colombo a Roma - Video
Golf car, l'assessore Patanè: "A Roma abbiamo autorizzato solo 41 mezzi su 400" - Video
David Rossi, si simula la defenestrazione: le immagini della perizia disposta dalla Commissione
David Rossi, Manghi (consulente Commissione): "Gli aggressori furono minimo due" - Video
Carburanti, da oggi in vigore il tetto ai prezzi dell'Eni - Video
News to go
Imu e Tari, cambiano regole e scadenze
News to go
Nove donne uccise a Johannesburg, paura e ipotesi serial killer in Sudafrica


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza