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Centrosinistra, il sondaggio sui leader: sul podio Conte, Onorato e Salis

La rilevazione dell'istituto Piepoli per Omnibus, su La7. Chi sono gli altri leader in classifica

Giuseppe Conte, Alessandro Onorato e Silvia Salis - Ipa
Giuseppe Conte, Alessandro Onorato e Silvia Salis - Ipa
20 agosto 2026 | 16.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giuseppe Conte, Alessandro Onorato e Silvia Salis. Sono loro i primi tre leader del centro sinistra di cui avere fiducia secondo un sondaggio dell'istituto Piepoli di cui si è discusso ieri nella puntata di Omnibus, su La7.

Il podio e gli altri leader

Il leader del M5s è risultato primo con il 36% seguito dall'assessore di Roma Capitale, come ha chiarito in studio il sondaggista spiegando che il nome di Onorato non appariva nella graduatoria presentata perché 'testato' in una rilevazione precedente dove aveva raccolto il 32% di giudizi positivi. Sul podio la sindaca di Genova, con il 30%.

Gli altri leader che seguono in ordine sono Elly Schlein (29%), Nicola Fratoianni (23%), Angelo Bonelli (21%), Matteo Renzi (17%) e Riccardo Magi (14%).

 

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sondaggio leader centro sinistra
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