Strage di Ustica, Amato: "Non ho ritrattato niente"

"Io non ho ritrattato niente". Lo afferma l'ex presidente del Consiglio Giuliano Amato nel corso di un incontro alla Stampa estera in Italia per approfondire le sue dichiarazioni sulla strage di Ustica. "Ho detto che portavo avanti l'ipotesi più fortemente ritenuta credibile tra quelle formulate, specificando che non avevo alcuna verità da riferire e che il mio scopo era quello di provocare, se possibile, un avvicinamento alla verità", continua.

"Ho trovato singolare - dice Amato - sia stato detto che la politica con Ustica non c'entra. La politica può ancora fare molto, se vuole, perché Ustica sia chiarita".