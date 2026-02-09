circle x black
Tommaso Cerno: "Al Pd non basta zittire Pucci, devono tappare la bocca anche a me"

Il commento del direttore de 'Il Giornale' alle affermazioni dei parlamentari Dem in Commissione di Vigilanza Rai

09 febbraio 2026 | 16.24
"Non gli basta zittire Andrea Pucci. Devono tappare la bocca anche a me .. forse perché come dicono loro sono di una lobby gay…povera Italia". Così il direttore de 'Il Giornale', Tommaso Cerno, commenta le affermazioni dei parlamentari del Pd in Commissione di Vigilanza Rai, che chiedevano "un chiarimento immediato da parte della Rai" sulla notizia di un presunto debutto di Cerno su Rai 2. "Se confermata, questa scelta rappresenterebbe l’ennesima prova dell’uso della Rai come strumento di propaganda politica" affermavano.

Oggi il commento del direttore del Giornale, che posta sul suo profilo X un articolo di 'Repubblica' dal titolo 'Rai, Pd attacca: “Azienda smentisca striscia quotidiana a Cerno”.

in Evidenza