Sui social il presidente Usa loda il libro 'Io sono Giorgia'. La presidente del Consiglio risponde: "Molto gentile, amico mio"

Giorgia Meloni, Donald Trump e il post del presidente Usa su Truth - Fotogramma /Ipa
14 ottobre 2025 | 17.27
Redazione Adnkronos
Donald Trump continua a lusingare Giorgia Meloni. Dopo i complimenti sul suo aspetto fisico - "E' bellissima" - ieri a Sharm el Sheikh, il presidente degli Stati Uniti, su Truth, loda la nostra premier per il suo libro. "Giorgia Meloni, la grande (in maiuscolo, ndr) presidente del Consiglio dell'Italia, ha scritto un nuovo libro, 'Io sono Giorgia: le mie radici, i miei principi' - inizia the Donald -. Giorgia sta facendo un incredibile lavoro per le meravigliose persone dell'Italia, e questo libro esplora il suo percorso di fede, famiglia e amore per la patria, che le hanno dato la saggezza e il coraggio necessari per servire la sua nazione e rendere orgoglioso il suo popolo". "Lei è un'ispirazione per tutti", conclude Trump.

Il messaggio, ovviamente, non passa inosservato a Meloni. Che ripostandolo sui suoi canali social, risponde (e lo tagga): "Molto gentile, amico mio! Io penso che sia importante che la gente sappia chi sei e da dove vieni per controllare se sei sincero nel tuo percorso politico".

