Il governo è pronto a varare il nuovo decreto che proroga l'invio di armi a Kiev, mentre la guerra entra in una delle sue fasi più delicate e si riaccende, sul piano diplomatico, la lunga e complessa trattativa per arrivare a una pace duratura. Un passaggio politicamente sensibile, che tiene insieme il sostegno all'Ucraina e la necessità di rafforzare gli sforzi negoziali, anche all'interno della maggioranza. La Lega torna a far sentire la sua voce, ribadendo la propria posizione in una nota firmata dal senatore Claudio Borghi.

"Non voteremo una semplice ennesima riproposizione del vecchio decreto armi. Ci attendiamo un cambiamento che ravvisi una discontinuità che tenga conto della situazione attuale e dei negoziati in corso", avverte Borghi. "Nessuna intenzione di mettere a rischio un governo che con la sua stabilità è l'unica salvezza per l'Italia in uno scenario mondiale pericolosissimo: si tratta di una semplice richiesta di buonsenso, peraltro diffusissima fra i cittadini, solida e ben motivata", precisa il senatore nella nota. "La Lega, come tantissimi italiani, vuole solo la pace e le idee belliciste della Ue, prima dell'intervento di Trump, hanno fatto di tutto per allontanare la fine delle ostilità anziché avvicinarla", dice Borghi.

Da Forza Italia, interpellata dall'Adnkronos, arrivano tentativi di raffreddare il clima: il centrodestra, spiegano fonti azzurre, resterà compatto. "Come al solito si discute, si ragiona e poi si troverà una quadra, nessun problema", assicurano, sottolineando che nel decreto ci saranno riferimenti espliciti agli sforzi diplomatici per arrivare alla pace.

Un'indicazione in questa direzione è arrivata anche dal sottosegretario all'Attuazione del programma, Giovanbattista Fazzolari, che ieri a margine di Atreju ha confermato che il decreto si farà e che il tema della pace sarà parte integrante del provvedimento: "Il decreto ci sarà. E se bisogna parlare anche, giustamente, di lavorare per la pace si farà perché è da sempre l'intenzione del governo". Sempre dalla kermesse di Fratelli d'Italia è intervenuto anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, negando attriti con gli alleati leghisti: "Tutti che mi parlano come se fossi lo psicologo di Salvini... In tre anni non ho mai avuto una discussione o un problema con Salvini. Lui manifesta giustamente le sue idee".

Intanto la premier Giorgia Meloni si prepara a volare lunedì a Berlino per il nuovo vertice dei leader europei e della Nato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Sul tavolo uno dei dossier più delicati: il destino degli asset russi congelati. L'Ue ha votato a favore del loro blocco indefinito, con 25 Paesi favorevoli e i soli no di Ungheria e Slovacchia. Tra i sì anche l'Italia, che però ha espresso un voto con riserva, nutrendo perplessità sulla cornice giuridica.

In una nota congiunta con Belgio, Malta e Bulgaria, il governo italiano ha sottolineato "la necessità che decisioni di una tale portata giuridica, finanziaria e istituzionale siano sempre precedute da una discussione a livello politico e non vi siano fughe in avanti a livello tecnico". In vista del Consiglio europeo del 18 dicembre, l'Italia ha quindi invitato la Commissione e il Consiglio "a continuare a esplorare e discutere opzioni alternative per rispondere alle esigenze finanziarie dell'Ucraina, basandosi su un prestito Ue e su soluzioni ponte". Una linea ribadita anche dal ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, che ha messo in guardia dal rischio di creare precedenti: "Stiamo parlando del blocco, non dell'utilizzo degli asset. Per l'utilizzo serve una base giuridica solida, che oggi non esiste. L'Europa dei diritti, che condanna chi viola il diritto internazionale, non può violare le proprie regole".