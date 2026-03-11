circle x black
Ucraina, Vannacci: "No Futuro Nazionale a risoluzione centrodestra, incredibile sostegno a Zelensky"

"Basta denari sottratti ai nostri interessi primari"

Roberto Vannacci (Ipa)
11 marzo 2026 | 14.43
Redazione Adnkronos
Si smarca dal centrodestra Futuro Nazionale. "Il mio partito - dice all'AdnKronos Roberto Vannacci, al termine delle comunicazioni in Senato della premier Giorgia Meloni su Iran e Ucraina - dice no alla risoluzione del centrodestra" perché "è incredibile prevedere ancora un sostegno economico per Zelensky quando, a causa di questa guerra in Medio Oriente, si sta abbattendo una catastrofe economica sugli italiani". L'ex capo della Folgore, in attesa delle comunicazioni di Meloni alla Camera, dove ci sono tre deputati vannacciani, dice: "Basta denari sottratti ai nostri interessi primari e basta soldi a chi li spende per cessi d'oro, ville e yacht di lusso e serate con prostitute".

Vannacci sottolinea come a questo punto a Kiev arrivino troppe risorse "visto che invia ordigni bellici in Medio Oriente invece di usarli per difendere la propria terra". Poi rivolto al governo chiede di cessare con "una strategia di sostegno incondizionato che in 4 anni non ha assicurato risultati e non ha ripristinato l’integrità territoriale ucraina". Bisogna finirla con "risorse infinite per un Paese non appartenente all’Unione Europea quando per Cipro, Paese della Ue invaso per metà dai turchi dal 1974, Bruxelles non ha mosso un dito, non ha fatto scattare alcun Rearm Europe e non ha spedito ordigni bellici ai ciprioti per liberarsi dall’invasore".

