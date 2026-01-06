circle x black
Ucraina, Palazzo Chigi: "Usa e Europa compatti, passi avanti su garanzie per Kiev"

La nota dopo il summit della Coalizione dei Volenterosi a Parigi: "Meloni ha ribadito alcuni punti fermi della posizione del governo italiano sul tema delle garanzie, in particolare l'esclusione dell'impiego di truppe italiane sul terreno"

Giorgia Meloni a Parigi - (Afp)
06 gennaio 2026 | 19.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Europa e Stati Uniti compatti nel sostegno all'Ucraina. Passi avanti sulle garanzie di sicurezza per Kiev in caso di accordo con la Russia per la fine della guerra. E' la sintesi del vertice della Coalizione dei Volenterosi, tenuto a Parigi oggi 6 gennaio, a cui ha partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che - come sottolinea una nota di Palazzo Chigi - "ha ribadito alcuni punti fermi della posizione del governo italiano sul tema delle garanzie, in particolare l'esclusione dell'impiego di truppe italiane sul terreno".

"L'incontro, costruttivo e concreto - si legge - che ha permesso di confermare un alto livello di convergenza tra Ucraina, Stati Uniti, Europa e altri partner, è stato dedicato all'affinamento delle garanzie di sicurezza ispirate all'articolo 5 dell'Alleanza atlantica, come da tempo suggerito dall'Italia. Tali garanzie faranno parte di un pacchetto più ampio di intese, da adottare in stretto raccordo con Washington per assicurare la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, anche attraverso un efficace e articolato meccanismo di monitoraggio dell'auspicato cessate il fuoco e un rafforzamento delle forze militari ucraine".

Nel quadro delle garanzie, "sono state inoltre condivise da tutti i membri della coalizione l'importanza e la necessità di mantenere alta la pressione collettiva sulla Russia", sottolineano ancora da palazzo Chigi.

"Nel confermare il sostegno dell'Italia alla sicurezza dell'Ucraina, in coerenza con quanto sempre fatto - aggiungono dal governo -, la presidente Meloni ha ribadito alcuni punti fermi della posizione del governo italiano sul tema delle garanzie, in particolare l'esclusione dell'impiego di truppe italiane sul terreno".

"La volontarietà della partecipazione delle Nazioni della Coalizione alla Forza multinazionale e il rispetto delle procedure costituzionali per le decisioni a sostegno dell’Ucraina in caso di futuro attacco, richiamati nella dichiarazione adottata, riflettono principi più volte ribaditi dall’Italia", sottolinea la nota.

