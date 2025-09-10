circle x black
Cerca nel sito
 

Ue, Picierno: "E' in lotta per difendere libertà, a parole von der Leyen seguano fatti"

10 settembre 2025 | 15.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il discorso sullo Stato dell’Unione europea di Ursula von der Leyen era “centrato”, specie le parole sul fatto che l’Ue sia “in lotta per difendere le nostre libertà”. Lo dice all’Adnkronos Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo in quota Partito democratico (S&D), in seguito al discorso. Per l’europarlamentare è stato “colto” l’appello di Mario Draghi alla competitività, e condivide la “necessità di agire rispetto all’inazione del passato” su Gaza e sulle “azioni intollerabili del governo israeliano”, ma è “importante che a tutte parole seguano fatti”, aggiunge.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
unione europea stato unione Pina Picierno
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza