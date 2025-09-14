"Charlie Kirk è il nuovo Martin Luther King". Lo ha detto dal palco di Azzurra Libertà a San Benedetto del Tronto il direttore del Tempo, Tommaso Cerno parlando dell'attivista conservatore ucciso da un colpo d'arma da fuoco mentre teneva un comizio alla Utah Valley University, il 10 settembre.

"In questo Paese - ha affermato - intellettuali di sinistra che vengono a spiegare a voi che la destra è cattiva, che il posto da cui venite è cattivo, che la libertà è la loro, giustificano la morte, l'assassinio di una persona a cui hanno sparato mentre esprimeva il proprio pensiero. Quello che io chiamo Martin Luther King. Perché il nuovo Martin Luther King di questo momento è quell'uomo, quel ragazzo, che quando non vuoi definire pensatore, definisci influencer. La parola che va bene per dire che sono tutti dei deficienti".

Per Cerno "Silvio Berlusconi aveva detto tutto nel suo messaggio politico, aveva lasciato all'Italia giudicare che cosa lui aveva provato a immaginare. La parola libertà, i liberali, questa idea i popolari, questa idea di parole della politica che sono invece il vostro quotidiano. Oggi chi gira con la Costituzione italiana in mano, chi veste il tricolore per abuso di utilizzo dei simboli della Repubblica, questa sinistra, questa Flotilla caccia i giornalisti nel nome della Costituzione, nel nome della giustizia. Censura gli unici giornali che parlano di loro e raccontano chi sono".