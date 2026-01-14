È morta a 76 anni Valeria Fedeli, ex sindacalista, poi senatrice del Pd e ministra dell'Istruzione con il governo Gentiloni.

Fedeli era nata a Treviglio nel 1949 e aveva iniziato nella Cgil, diventando poi dirigente sindacale. In politica approda nel 2013, al Senato con il Pd, e viene anche nominata vicepresidente a palazzo Madama. Al governo la chiama il premier Paolo Gentiloni affidandole il ministero dell'Istruzione nel 2016. Poi ancora in Senato nel 2018, sempre con il Pd. Sempre in prima fila nelle battaglie femministe, era stata tra le fondatrici del movimento 'Se non ora, quando?'.

"La notizia della morte di Valeria Fedeli colpisce e addolora. Ha sempre vissuto con convinzione e passione il suo impegno in politica, nel mondo della scuola e del sindacalismo. Alla sua famiglia e a chi le ha voluto bene vanno le mie più sincere condoglianze in questo momento di dolore". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

"Si è spenta a soli 76 anni Valeria #Fedeli, dirigente sindacale, senatrice, valente ministra nel governo che ho presieduto. Una donna coraggiosa, battagliera, capace di dialogo. Un abbraccio ad Achille. Riposi in pace". Lo scrive sui social l'ex premier Paolo Gentiloni.

"La scomparsa di Valeria Fedeli è un grande dolore e un’enorme perdita per tutta la comunità democratica", dice Elly Schlein, proseguendo: "Nel corso della sua vita da politica, ministra dell’istruzione, sindacalista e femminista ci ha dato un contributo insostituibile di impegno, di rara profondità e di grande intelligenza. Si è battuta fino all'ultimo per l’eguaglianza, per la dignità del lavoro e per la piena parità di genere, per i principi costituzionali cui ha sempre ispirato sia la sua militanza politica che il suo significativo lavoro istituzionale".

"Le dobbiamo essere tutte e tutti grati per il suo impegno appassionato e instancabile, che continuerà a ispirarci e che porteremo avanti - dice ancora la segretaria del Pd - Ci stringiamo ad Achille Passoni e ai suoi familiari, come a tutte e tutti quelli che le hanno voluto bene e che con lei hanno condiviso questo cammino".

"Un male inesorabile e feroce ci ha portato via Valeria Fedeli. Per molti anni prestigiosa dirigente nazionale della Cgil e del sindacato tessile europeo, poi vicepresidente del Senato e ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca". Così Piero Fassino. "Donna coraggiosa, sempre in prima linea in ogni battaglia per l'affermazione dei diritti dei lavoratori, delle donne, dei giovani, dei cittadini, credeva in una sinistra riformista capace di esprimere una cultura di governo. Ci mancherà e sempre ne ricorderemo con gratitudine la sua lucidità intellettuale, la sua passione civile, la sua generosità. Ad Achille e ai suoi cari la piu affettuosa vicinanza in queste ore di inconsolabile dolore", aggiunge il deputato del Pd.

"Ricordo Valeria Fedeli come una donna intelligente, sensibile e molto lucida. E personalmente ricordo l’affetto con cui mi ha accompagnato sia negli anni del governo, quando era vice presidente del Senato, sia negli ultimi anni. Era facile volerle bene ed era bello farlo. Ad Achille, ai suoi cari, alla sua CGIL, al Pd l’affetto e le condoglianze più profonde mie e di tutta Italia Viva". Lo dice Matteo Renzi.

"Valeria Fedeli, è stata una mia collega di Governo ma soprattutto un’amica. Una donna che si è battuta tutta la vita per l’emancipazione femminile e le pari opportunità con passione e coraggio. Ci mancherà. Alla famiglia le condoglianze mie e di tutta Azione", afferma Carlo Calenda.

"Ho appreso con molto dispiacere, la notizia della scomparsa di Valeria Fedeli, ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni, vicepresidente del Senato, sindacalista e dirigente di partito. Ai suoi familiari e alle persone a lei care, giungano le sentite condoglianze del Senato della Repubblica”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.