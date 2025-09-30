circle x black
Volo 'bipartisan' verso la Calabria, Meloni e Schlein insieme ad alta quota

Il viaggio per seguire le rispettive campagne elettorali in vista delle elezioni regionali. A bordo anche Tajani, Fratoianni e Bonelli per seguire le rispettive

Giorgia Meloni ed Elly Schlein (Fotogramma/Ipa)
30 settembre 2025 | 16.07
Redazione Adnkronos
Leader di governo e di opposizione sullo stesso volo verso la Calabria. La premier Giorgia Meloni e il vice Antonio Tajani in volo per la Calabria, verso Lamezia Terme per la campagna elettorale regionale, in vista del comizio di questa sera con il governatore uscente, Roberto Occhiuto, si sono infatti trovati in compagnia della segretaria del partito democratico, Elly Schlein e degli esponenti di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Anche loro diretti in Calabria per dare supporto al candidato Pasquale Tridico. Casualità ha voluto che Bonelli e Meloni fossero poi seduti uno accanto all'altra.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
