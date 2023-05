Polonia cambia nome a exclave russa Kaliningrad, Mosca: "Atto ostile"

Il Cremlino ha definito la decisione della Polonia di cambiare nome nei suoi documenti ufficiali alla città russa di Kaliningrad come un "atto ostile". Kaliningrad, exclave russa stretta tra la Lituania e la Polonia sulla costa baltica, prima della fine della Seconda guerra mondiale si chiamava Königsberg, ma annessa successivamente all'Unione sovietica fu ribattezzata in onore del politico Mikhail Kalinin.

Ieri il ministro dello Sviluppo polacco, Waldemar Buda, ha dichiarato che Kaliningrad ora si chiamerà ufficialmente Królewiec, il nome che aveva quando era governata dal Regno di Polonia nel XV e XVI secolo. "Non vogliamo la russificazione in Polonia ed è per questo che abbiamo deciso di cambiare il nome nella nostra lingua madre di Kaliningrad e della regione di Kaliningrad", ha detto Buda.