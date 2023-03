Polpette che passione: 3 ricette 100% vegetali da sperimentare

Milano, 8 Febbraio 2023 - Se ci sono piatti che nella tradizione italiana possiamo considerare delle vere e proprie certezze, perché piacciono praticamente a tutti e riportano alla mente ricordi dell’infanzia, le polpette sono sicuramente tra questi. C’è chi ricorda benissimo il loro profumo a casa della nonna e chi invece ha avuto modo di provarle con abbinamenti del tutto originali ed inconsueti. Quel che è certo, è che le polpette rimangono tra i piatti più amati dagli italiani e grazie alla linea Findus Green Cuisine oggi anche chi non mangia la carne, o vuole ridurne il consumo, può provare il piacere di assaporare delle deliziose prelibatezze.

Tra le ricette da preparare con la gamma sfiziosa di surgelati 100% vegetali Findus Green Cuisine, ne troviamo diverse che vedono come protagoniste indiscusse proprio loro: le polpette veg! Eccone 3 da provare assolutamente.

#1 Spiedini di polpette vegetali

Gli spiedini di polpette vegetali sono perfetti per un antipasto sfizioso ma anche per un secondo che sia gustoso e al tempo stesso equilibrato. Facilissimi da preparare, meritano sicuramente di essere provati, dunque vediamo subito come farli.

Ingredienti (2 persone):

1 confezione di polpette vegetali Findus Green Cuisine

1 zucchina

1 falda di peperone giallo

1 falda di peperone rosso

1 manciata di funghi champignon

Salsa BBQ q.b.

Preparazione:

Preparare questi spiedini è davvero semplicissimo e anche divertente: si possono comporre insieme ai bambini, per renderli partecipi e farli sperimentare in cucina. Prima di tutto, conviene tirare fuori dal freezer la confezione di polpette 10 minuti prima della preparazione, in modo che queste siano sufficientemente morbide da poter essere infilzate. Bisogna quindi lavare e tagliare le verdure: la zucchina a rondelle, i peperoni a pezzetti ed i funghi a metà. Fatto questo, non rimane che comporre gli spiedi alternando i vari ingredienti. Posizionarli dunque su una teglia coperta da carta da forno, spennellare con la salsa BBQ e cuocere il tutto in forno ventilato a 220°C per 15-18 minuti.

#2 Polpette vegetali al pomodoro

Altrettanto goduriose sono le polpette vegetali al pomodoro: un piatto caldo e fumante che riscalda il cuore e che non ha assolutamente nulla da invidiare a quello che preparava nonna. Vediamo come farle.

Ingredienti (2 persone):

1 confezione di polpette vegetali Findus Green Cuisine

300 g di passata di pomodoro

1 spicchio di aglio

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

Basilico fresco q.b.

Pepe q.b.

Preparazione:

Preparare questo delizioso piatto è davvero semplicissimo: non bisogna fare altro che far soffriggere uno spicchio di aglio con l’olio in una padella antiaderente, quindi aggiungere la passata insieme ad 1 bicchiere di acqua e lasciar insaporire il tutto per 5 minuti. Unire poi anche le polpette veg e far cuocere per altri 15 minuti. A cottura ultimata, aggiungere basilico e pepe secondo i propri gusti.

#3 Padellata di polpette vegetali con verdure

Un secondo da provare è anche questo: vediamo cosa occorre e come prepararlo.

Ingredienti (2 persone):

1 confezione di polpette vegetali Findus Green Cuisine

1 cipolla

1 zucchina

1 carota

½ peperone

4-5 pomodorini

1 rametto di maggiorana

Olio EVO, sale e pepe q.b.

Preparazione:

In una padella antiaderente, far soffriggere la cipolla ed aggiungere quindi le verdure tagliate a tocchetti. Unire infine le polpette vegetali e lasciar cuocere altri 13-15 minuti.

