Porti di Roma: Saliola (Manageritalia), “Pronti a supportare gestione enti portuali”

“La nostra associazione rappresenta i dirigenti della logistica e dei trasporti; quindi, giochiamo in casa perché abbiamo personalità pronte a supportare la gestione degli enti portuali”. Così il Presidente di Manageritalia Lazio, Roberto Saliola, a margine dell’evento ‘Porti di Roma Capitale del Mediterraneo. Il futuro con la Blue Economy’, tenutosi presso la Sala Vittoria Colonna a Roma. “Per noi la formazione è centrale. Siamo nelle aziende perché siamo utili per queste e per esserlo dobbiamo formarci in continuazione”, ha concluso.