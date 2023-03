Porti, Musolino all'inaugurazione stand Assoporti al Seatrade di Fort Lauderdale

Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale: "Quest’anno ci aspettiamo numeri record e auspichiamo che tutta l’industria crocieristica torni a rappresentare pienamente quel valore aggiunto così importante per i nostri porti"

Inaugurato ieri mattina lo stand di Assoporti 'Cruise Italy' al Seatrade Cruise Global di Fort Lauderdale con il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, Pino Musolino, che ha fatto l’intervento di apertura alla presenza della vice console italiana a Miami Eva Alvino.

"È bello quest’anno che tutto il crocierismo mondiale e italiano - sottolinea - si ritrovi per confrontarsi dopo che lo scorso anno eravamo solo noi a Miami a rappresentare l’Italia e dopo che nel 2021 al termine della pandemia il porto di Civitavecchia è stato il primo al mondo a ripartire. Quest’anno ci aspettiamo numeri record e auspichiamo che tutta l’industria crocieristica torni a rappresentare pienamente quel valore aggiunto così importante per i nostri porti e per il sistema Italia".