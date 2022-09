Poste Delivery Now: la logistica 4.0 per migliorare il servizio di consegna

In collaborazione con TGPoste.poste.it

Il nuovo servizio di consegna Poste Delivery Now di Poste Italiane, sviluppato in collaborazione con MLK Deliveries, società del Gruppo dedicata alla gestione dei servizi evoluti di recapito last mile, offre un sistema flessibile e personalizzato grazie all’utilizzo di una innovativa piattaforma di logistica 4.0 “data-driven”.

Si tratta di un sistema complesso che prevede l’utilizzo e l’ottimizzazione dei dati a supporto dei processi logistici per offrire ai clienti un’esperienza di consegna interattiva e personalizzata. La piattaforma permette infatti di elaborare rapidamente le informazioni che vengono inviate dal destinatario con il quale si può interagire “in corsa”, durante ogni fase del percorso logistico ed effettuare un servizio di recapito dinamico, che si adatta completamente alle sue esigenze.

Grazie a questa interazione continua è possibile recepire immediatamente le preferenze di consegna, modificando giorno, orario e luogo di recapito in funzione delle esigenze del destinatario e adattando di conseguenza dinamicamente mezzi, operatori e processi.

Si tratta di una soluzione, si legge in una nota di Poste Italiane, che consente di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza dei processi attraverso un approccio evoluto che valorizza la raccolta ed elaborazione dei dati in modo strategico per migliorare i processi decisionali. Grazie alla digitalizzazione dei sistemi con tecnologie sempre più evolute, all’ottimizzazione dei processi operativi, a un sistema interattivo molto semplice e intuitivo da utilizzare per il cliente finale, le aziende e-commerce possono offrire un servizio di consegna eShopper-oriented.